KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK ÇÖPLE DOLDU TAŞTI

Çevre sakinleri kokudan rahatsız, yerdeki maskeler ise tehlike saçıyorHaber Gülseli KENARLI-Kamera Harun UYANIKİSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan Menekşe Parkı'nda çöp kutuları dolup taşarken, park kokudan geçilmiyor.

17.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:37
Çevre sakinleri kokudan rahatsız, yerdeki maskeler ise tehlike saçıyor
Haber Gülseli KENARLI-Kamera Harun UYANIKİSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan Menekşe Parkı'nda çöp kutuları dolup taşarken, park kokudan geçilmiyor. Çevrede yaşayanlar çöplerin 2-3 gündür alınmadığını belirtiyor.
MASKELER TEHLİKE SAÇIYOR
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde çevresi sitelerle çevrili Menekşe Parkı'nın çöp kutuları doldu taştı. İçinde yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan parkta bir çok çöp kutusu var. Çevre sakinleri 2-3 günden beri çöplerin alınmadığını belirtiyor. Parkta alınmayan çöpler nedeniyle ağır bir koku oluşurken, kutulardan çevreye saçılan maskeler ise tehlike yaratıyor. Kutuların yanında ise çöplerden akan su nedeniyle zemine ayakkabılar bile yapışıyor.
'2-3 GÜNDEN BERİ BURASI BÖYLE
Parkın yanında bulunan bir sitede oturan Osman Demir, yerlerdeki maskelerde şikayet ederek, 'Maskeleri herkes kullanıyor ama yere atıyorlar. Demek ki belediye çalışmıyor, mecbur çalışmak zorundalar dedi.
Köpeğini gezdiren Turgut Kozan ise, 'Normalde belediyenin temizlemesi lazım ama hiçbir şekilde temizlik yok. Çöp kutuları tamamen dolu. İnsanlar akşamları burada yürüyüş yapıyor, köpeklerini dolaştırıyor ama belediye hiçbir şekilde temizlik yapmıyor. 2-3 günden beri burası böyle. Her zaman geliyorum ben buraya çöplerin bu kadar dolu olduğunu görmemiştim hiç diye konuştu. KÜÇÜKÇEKMECE’DE PARK ÇÖPLE DOLDU TAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, DHA, Güncel, Haber

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