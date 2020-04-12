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Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Küçükçekmece'de parkta oturdukları sırada kendilerini evlerine gitmeleri yönünde uyaran polis memurlarına saldıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:49
Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Küçükçekmece 'de parkta oturdukları sırada kendilerini evlerine gitmeleri yönünde uyaran polis memurlarına saldıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Sokak üzerinde dün saat 13.00 sıralarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, parkta oturan şahısları sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine dönme konusunda uyarılarda bulunmuştu. Uyarıları dikkate almayan grup, yaşanan tartışma sonrasında polise saldırmış, daha sonra ise olay yerine çok sayıda sevk edilen ekip 6 kişiyi gözaltına almıştı. Kanarya Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler Cengiz H. (18), İbrahim H. (36), Devrim H. (19) Hasan H. (26), Hakim H. (50) ile Hüseyin H. (25) burada yapılan işlemlerin ardından 'Görevli memurlara mukavemet', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala Zarar verme' konularından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Devrim H., Hasan H., Hakim H. ile Hüseyin H. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İbrahim H. (36) adli kontrol şartıyla, Cengiz H. ise adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa
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