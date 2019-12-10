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Küçükçekmece'de servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada (olay yeri ek...

Alper KORKMAZ/ Küçükçekmece'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti.

10.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:51Küçükçekmece'de servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada (olay yeri ek...

Alper KORKMAZ/ 'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ve görevli kadın gözaltına alınırken, kazanın hemen ardından çocuğa yardım etmeye çalışanlarla sokakta yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.

Olay, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 4 yaşındaki Suriyeli Hasan Dako, kreş dönüşünde servisle evinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 LAY 202 plakalı servisten inen çocuk, minibüsün ön tarafından geçti. Bunu fark etmeyen servis şoförünün yoluna devam etmesi üzerine küçük çocuk, minibüsün altında kaldı. Sokağa gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Servis aracının şoförü ve serviste görevli bir kadın gözaltına alındı. Küçük çocuğun cesedi savcının incelemelerinin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.Öte yandan kazanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, üstünden servis aracının geçtiği küçük çocuk sokakta yatıyor. Çevredekiler hemen çocuğun yardımına koşuyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu sedyeye koyuyor.



Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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