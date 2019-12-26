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Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Küçükçekmece'de sokak ortasında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:15 Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
'de sokak ortasında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Aytaç B., Emre T. ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre T. ile Yusuf İ.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Emre T. ve Yusuf İ. açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Aytaç B. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan Aytaç B. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)

Küçükçekmece, Halkalı, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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