KÜÇÜKÇEKMECE’DE SÜRÜCÜ ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇTI

Küçükçekmece'de sağ şeritte ilerleyen motosikletliye çarptığı otomobiliyle üzerinden geçip yoluna devam eden sürücü kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen motosikletlinin ailesi kaçan sürücünün bulunmasını istiyor.

Kaza, 12 Temmuz Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Halkalı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte ilerleyen Serkan Kılıç kontrolündeki 34 BZV 784 plakalı motosiklete arkadan gelen plakası belirsiz bir otomobil çarptı. Sürücü Serkan Kılıç, çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybederek yere düştü. Kazaya sebebiyet veren sürücünün kontrolündeki otomobil, Serkan Kılıç'ın üzerinden geçti. Kılıç'ın üzerinden geçen sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Devrilen motosiklet ise emniyet şeridinde arıza sebebiyle bekleyen başka bir motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan Kılıç, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÜZERİMDEN GEÇTİKTEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM

Üzerinden otomobil geçen Fırat Kılıç, Ablamı evine bırakmıştım. Basın Ekspres yoluna bağlandım Halkalı'dan. Daha sonra sağ şeritte düze devam ederken birisi arkamdan vurdu. Kim olduğunu göremedim. Motosikletim savruldu bu sırada sağ şeritte bekleyen bir motosiklet varmış. Benim motosiklet o motosiklete çarptı ben yere düştüm. Yere düştükten sonra otomobilin üzerime geldiğini gördüm. Dur dedim elimi kaldırdım ama durmadı. Üzerimden geçti gitti. Üzerimden geçtikten sonrasını hatırlamıyorum nefesim kesildi. Yüzden fazla dikiş var kalçamda kırık var, sırtımda yaralarım var. dedi.

ADAMA 'DUR' DEMESİNE RAĞMEN ÜSTÜNDEN GEÇİYOR

Baba Serkan Kılıç, Kaza Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 01.00 sıralarında oldu. Oğlum İkitelli kavşağından Basın Eksprese bağlanıp Atatürk Havalimanı istikametine doğru devam ediyor. Halkalı ile İkitelli sapakları arasında oğluma gelip arkadan çarpıyor bir anda. Motosikletin dengesi bozuluyor. Çocuk dengeyi toparlayayım derken sağ şeritte arıza sebebiyle bekleyen motosiklete çarpıyor. Motosiklette otomobilin önüne doğru düşüyor. Düşünce 'dur dur' diye bağırmaya başlıyor adama, adam durmuyor. Üstünden geçiyor, üstünden geçtiği yetmiyor gibi ileride biraz bekleyip devam ediyor. diye konuştu.

OĞLUM BUGÜN YAŞAMAYABİLİRDİ

Anne Dilek Kılıç, Evladının canı yanan bir anne olarak neler hissedebilirim Benim oğluma çarpıp kaçan adam hiç mi ailen yok Hiç mi vicdanının yok Belki çocukların var Gözümün içine iyi bak belki benim oğlum bugün yaşamayabilirdi. Lütfen vicdanın varsa çık. En azından oğlumun halini gör. Allah rızası için benim oğluma bunu yapanı bulsunlar şeklinde konuştu.