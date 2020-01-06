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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI

Küçükçekmece TEM Otoyolu bağlantı yolunu bastı.

06.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:00 KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEM BAĞLANTI YOLUNU SU BASTI

TEM Otoyolu bağlantı yolunu bastı. Su birikintisinden geçerken yavaşlamak zorunda kalan araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, gün içinde de devam ediyor. İstanbullulara zor anlar yaşatan yağmur trafiği de etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı yerlerde biri de TEM Otoyolu bağlantı yolu Edirne istikameti oldu. Yolun bir kısmı su altında kalırken araçlar geçiş sırasında zorluk yaşadı. Su birikintisi nedeniyle yavaşlayan araçlar trafik yoğunluğuna da neden oldu. İBB ekiplerinin suyu tahliye etmek amacıyla çalışma başlattı. 

Görüntü dökümü

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-Su basan yoldan görüntü

-Araçların suyun içinden geçmesi

-Yağmur sularının bölgede birikmesi

-Çalışma yapan işçiler


- İstanbul

Küçükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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