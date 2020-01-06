Küçükçekmece'de TEM bağlantı yolunu su bastı

KÜÇÜKÇEKMECE TEM Otoyolu bağlantı yolunu bastı. Su birikintisinden geçerken yavaşlamak zorunda kalan araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, gün içinde de devam ediyor. İstanbullulara zor anlar yaşatan yağmur trafiği de etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı yerlerde biri de TEM Otoyolu bağlantı yolu Edirne istikameti oldu. Yolun bir kısmı su altında kalırken araçlar geçiş sırasında zorluk yaşadı. Su birikintisi nedeniyle yavaşlayan araçlar trafik yoğunluğuna da neden oldu. İBB ekiplerinin suyu tahliye etmek amacıyla çalışma başlattı.

- İstanbul