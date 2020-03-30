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Küçükçekmece'de tıbbi maskeyle market soyan şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de bir market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:11
Küçükçekmece'de tıbbi maskeyle market soyan şüpheli yakalandı
Küçükçekmece 'de bir market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları gasbeden şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir markete giren ve yüzünde tıbbi maske olan bir kişinin market çalışanının boğazına bıçak dayayarak kasadaki parayı gasbettiği anonsu üzerine olay yerine gitti.
Market ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin markete yakın bir noktada ticari taksiye bindiğini ve bu araçtan Kocatepe Sokak girişinde inerek Cennet Mahallesi, Reyhan Caddesi'ne kadar yürüdüğünü belirledi. Güvenlik kamera takibini sürdüren ekipler, soyguncunun Reyhan Caddesi'nde bindiği farklı bir ticari taksi ile Avcılar Merkez Mahallesi, Sancak Sokak'a kadar gittiğini ve sokaktaki 3 numaralı binaya girdiğini tespit etti.
Binada oturanların Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden sorgulamalarını yapan ekipler, 2 numaralı dairede soygunu gerçekleştiren şüphelinin eşkaline benzeyen ve benzer suçlardan kaydı olan 2 kişinin oturduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, Mustafa Murat S. gözaltına alındı. Yapılan UYAP sorgulamasında, hırsızlıktan aranmasının bulunduğu görülen şüpheli, ifadesinde gasp olayını kendisinin değil ev arkadaşı Çağatay Polat D'nin yaptığını söyledi.
Çalışmalarına devam eden ekipler, Çağatay Polat D'yi Kanarya Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Sorgusunda, gasp olayını kabul eden Çağatay Polat D. ile hırsızlıktan aranması bulunan ev arkadaşı Mustafa Murat S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin, kadın çalışanın boğazına bıçak dayadığı, kasayı açtırdıktan sonra kenara itip kasadaki paraları alarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Küçükçekmece, Güncel
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