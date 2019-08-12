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Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü

Küçükçekmece'de bozulan aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

12.08.2019 03:56 Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü
Küçükçekmece'de bozulan aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atakent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen Necati Kara'nın (44) kullandığı araç hararet yaptı. Necati Kara, yardım çağırmak için aracından indiği sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın çarpmasıyla yol kenarına savruldu.
Kara'ya çarpan araç sürücüsü kaçtı, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Necati Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Kara'nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
Polis ekipleri, kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kara'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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