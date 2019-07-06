06.07.2019 17:52
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Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

Küçükçekmece

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki turşu yüklü TIR kayarak bir eve çarptı.


KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki turşu yüklü TIR kayarak bir eve çarptı. Sokakta panik yaşanırken TIR'ın dorsesinde yüklü kilolarca turşu yola saçıldı. Olay Yarımburgaz Mahallesi 1. Öner sokakta meydana geldi. Park halindeki turşu yüklü TIR, bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Metrelerce kayan TIR bir eve çarptı. O sırada evde uyuyan Murat Karakaya büyük korku yaşadı. Doğalgaz borusunu patlatan ve evin duvarı kıran TIR da yüklü kilolarca turşu ve bidonlar yola saçıldı. Kayan TIR'dan yük boşaltan bir işçi de yola savrularak hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayı anlatan Emirhan Karakaya daha önce de benzer olaylar yaşandığını dile getirerek, "Babam içeride uyuyormuş. TIR çarpınca önce doğalgaz borusu patlamış. Nasıl kaçacağını şaşırmış arka pencereden atlamış. Duvarlarımız kırık her yer kırık" diye konuştu.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Karakaya, Güncel

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