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KÜÇÜKÇEKMECE'DE VİRÜSÜ UNUTTULAR ALIŞVERİŞE KOYULDULAR

Küçükçekmece'de kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

28.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:40
Küçükçekmece'de kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Pazara gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken semt pazarlarında insan yoğunluğu devam ediyor. Küçükçekmece'de bugün kurulan semt pazarında da yoğunluk yaşandı. Pazara gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşlar maske takmaya dikkat ederken, bazı tezgahtarlarda pazarcılar maske takmadı. Vatandaşlar virüse rağmen ürünleri elleriyle seçerek alışveriş yaptı. Öte yandan zabıta ekipleri pazar girişinde maskesi olmayanlara maske dağıttı. KÜÇÜKÇEKMECE’DE VİRÜSÜ UNUTTULAR ALIŞVERİŞE KOYULDULAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Türkiye, Güncel, Haber

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