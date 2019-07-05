05.07.2019 12:22
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Küçükçekmece'de yangın

Küçükçekmece

Küçükçekmece'de çatı katında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Küçükçekmece'de çatı katında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Göztepe Sokağı'nda Suriyeli bir grubun ikamet ettiği üç katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 5 katlı binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Küçükçekmece'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü, her iki binanın çatı katında soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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