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Küçükçekmece'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşiyle birlikte çekilmiş...

Küçükçekmece'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktıİSTANBUL - Küçükçekmece'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşi Hüseyin Kurt'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

26.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:08

'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşi Hüseyin Kurt'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de dehşete düşüren olay dün yaşandı. İddiaya göre, karısını bir adamla basan öfkeli koca Hüseyin Kurt, dolapta saklanır halde yakaladığı Aykut D.'yi öldüresiye dövdü. Adamı öldüresiye döverek karısı ile birlikte odaya kilitleyen öfkeli koca, akrabalarına verdi. Bu sırada Zeynep Kurt ve sevgilisi camdan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Küçükçekmece'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşiyle birlikte çekilmiş...

Küçükçekmece, Hüseyin Kurt, Zeynep Kurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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