Haberler » Güncel » Küçükçekmece'de 'Yılbaşı Panayırı'nın lansmanı düzenlendi - Haber

Küçükçekmece'de 'Yılbaşı Panayırı'nın lansmanı düzenlendi

Küçükçekmece'de 14-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konser etkinliklerinin 'Gelsin 2020 Küçükçekmece Yılbaşı Panayırı'nın basın lansmanı düzenlendi.

12.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:12Küçükçekmece'de 'Yılbaşı Panayırı'nın lansmanı düzenlendi
'de 14-31 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konser etkinliklerinin 'Gelsin 2020 Küçükçekmece Panayırı'nın basın lansmanı düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 14-31 Aralık tarihleri arasında Fevzi Çakmak Meydanında gerçekleştirilecek olan konser etkinliklerinin 'Gelsin 2020 Küçükçekmece Yılbaşı Panayırı'nın basın lansmanı düzenledi. Lansmanda gerçekleştirilecek olan konser etkinlikleri tanıtıldı. 14-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Özgür Kaya, Ersan Erdura, Semiha Yankı, İskender Doğan, Grup Koridor ve Bilgen Bengü konserleri ile Küçükçekmeceliler hem müziğe hem sanata doyacak. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçede kent kültürünü oluşturmak istediklerini söyledi. Öte yandan basın toplantısının ardından sanatçılar ile Başkan Çebi, hep bir ağızdan Ayten Alpman'a ait "Memleketim" şarkısını söyledi.

"Önemli olan bir ülkenin sanatını ve kültürünü geliştirebilmektir"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturacağız. Bu organizasyonu birlikte yapıyoruz. Bende eminim ki bu etkinlik Küçükçekmece'de büyük oranda ses getirecek. Küçükçekmeceliler sanat ve müzikten istifade edecekler. Önemli olan bir ülkenin sanatını ve kültürünü geliştirebilmektir. Sanat ve kültür olmadan bir toplumun çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi asla mümkün olmuyor. 18 gün sürecek olan bu etkinliği Küçükçekmecelilere katkı sunmasını, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Yılbaşı, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58 Kocaeli gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu - Haber
16:58 Cezayir sandık başında... protestocular oy sandıklarını kırdı - Haber
16:58 Büyükçekmece'de camideki muslukları çalan şüpheli yakalandı - Haber
16:58 Yola fırlayan ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:53 Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
12.12.2019 16:59:58