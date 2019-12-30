KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET ZANLISI KAMERADA

KÜÇÜKÇEKMECE'de alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı. Olay sonrası otomobile binip kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde 26 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Taşin(21) ve Yusuf İ.(21) mahalledeki kahvehane önünde durduğu sırada otomobilden inen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Emre Taşin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Yusuf İ. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

CİNAYETTEN BİR GÜN SONRA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler yaptığı takip sonucu olaydan bir gün sonra Aytaç B.(28)'i Başakşehir'de olaya karışan Fuat C.(39)'u ise Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şubede sorgulanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti ve kasten adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Emre Taşin ve yaralanan Yusuf İ.'nin şüpheli Aytaç B., Fuat C. ile aynı mahallede oturdukları ve arkadaş oldukları öğrenildi. Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucu, öldürülen Emre Taşin ve katil zanlısı Aytaç B. arasındaki alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Şüphelinin cinayetin ardından Fuat C.'nin kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aytaç B. tutuklanırken Fuat C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüpheli Aytaç B.'nin cinayetin ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüpheli Aytaç B.'nin olay yerinden otomobiline binerek kaçma anı

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin şube çıkışı