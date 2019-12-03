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Küçükçekmece'deki engelli çocuklara özel spor salonu

Küçükçekmece'de Kumsal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda engelli öğrencilere özel olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında uygulama sınıfı ve spor salonu düzenlenen törenle açıldı.

03.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:00Küçükçekmece'deki engelli çocuklara özel spor salonu
'de Kumsal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda engelli öğrencilere özel olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında uygulama sınıfı ve salonu düzenlenen törenle açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kumsal Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında uygulama sınıfı ve spor salonu düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki protokol katıldı. Başkan Çebi'yi engelli çocuklar çiçeklerle karşıladı. Çocuklarla birlikte yeni açılan spor salonunu gezen Başkan Çebi, miniklerle ile sohbet ederek, yaptıkları aktiviteleri izledi. Açılışta özel çocuklardan oluşan Kafkas ekibinin düzenlediği folklor gösterisi izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Başkan Çebi, etkinliklerin ardından açılışı yapılan salona geçerek incelemelerde bulundu. Çebi, miniklerin melodikayla çaldığı 'daha dün annemizin' şarkısıyla mest oldu.

"Gerçek engel duymak istememek, görmek istememektir"

Önemli bir günde önemli bir iş yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu kaydeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Okullarla ilgili yaptığımız ve yapabileceğimiz ve yapmak için elimizden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceğim. Sizler için Küçükçekmece'yi daha erişebilir, daha yaşanabilir kılacak ve her bireyi bu güzel semtten eşit yararlanmasını sağlayacağız. Benim için gerçek engel görmemek, duymamak, yürümemek ve konuşmamak değildir. Gerçek engel duymak istememek, görmek istememektir. Engelleri ortadan kaldırmanın çok önemli yollarından biri vicdanımızı ve gönlümüzü engelsiz tutabilmektir" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Dünya Engelliler Günü, Küçükçekmece, Kemal Çebi, Güncel

Kaynak: İHA

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