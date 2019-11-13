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Küçükçekmece'deki hastanedeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Küçükçekmece'deki hastanedeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktıİSTANBUL - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandığı olayla ilgili ise 4 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

13.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:05
'deki hastanedeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı
İSTANBUL - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandığı olayla ilgili ise 4 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde iki taraf arasında silahlı kavga çıkmış ve 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde kazaya karışan Abdülhadi T., diğer arabada bulunan şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından akrabalarının yardımıyla darp raporu almak için hastaneye giden Abdülhadi T., kendisini darp eden kişilerle karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın sonrasında taraflar silahlı kavgaya tutuştu. Yaşanan olayda Ahmet B., Ramazan Ö., İsmail B., Volkan V. isimli şahıslar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri Erhan T., Abdulhadi T., Ercan T. ve Bayram T. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Küçükçekmece'deki hastanedeki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Kanuni Sultan Süleyman, Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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