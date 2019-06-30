DHA İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

*" Küçükçekmece 'de yaşanan olayla ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır"

Haber: İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü , dün Küçükçekmece'de yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır. Konuyla ilgili 18 şahsa 2911 SKM'den işlem yapılmış şahıslar ifadelerinin ardından bu sabah serbest bırakılmıştır" denildi.