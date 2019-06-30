30.06.2019 14:22
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Küçükçekmece'deki olayla ilgili emniyetten açıklama

Küçükçekmece

*"Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır"Haber: İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı.

*" Küçükçekmece 'de yaşanan olayla ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır"

Haber: İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü , dün Küçükçekmece'de yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddalarla ilgili aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır. Konuyla ilgili 18 şahsa 2911 SKM'den işlem yapılmış şahıslar ifadelerinin ardından bu sabah serbest bırakılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Küçükçekmece , Güncel

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