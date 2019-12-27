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Küçükçekmece'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 şahıstan biri kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

27.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:00 Küçükçekmece'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
'de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 şahıstan biri kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Küçükçekmece Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta, Aytaç B., Emre Taşkın ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıkmış, tartışma sonrasında Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre Taşkın ile Yusuf İ.'ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Aytaç B. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı Emre Taşkın ve Yusuf İ. ise hastaneye kaldırılmıştı. Emre Taşkın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
(İHA)

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel

Kaynak: İHA

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