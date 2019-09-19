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Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar

Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin yanındaki otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangında 6 köpek yavrusunu vatandaşlar kurtardı.

19.09.2019 18:33
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin yanındaki otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangında 6 köpek yavrusunu vatandaşlar kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Annelerini göremedik. Ölü bir köpek gördük ama o anneleri olmayabilir" dedi.
Küçükçekmece'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek, büyük bir alana yayıldı. Yangının yayıldığı otluk ve ağaçlık alanda çok sayıda sokak hayvanının yaşadığı öğrenildi. Hayvansever mahalle sakinleri, her gün besledikleri sokak köpekleri için seferber oldu. Yanan araziye giren hayvanseverler, 6 köpek yavrusunu kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Yanan araziden çıkardık bu yavru köpekleri. Anneleri nerede, bilmiyoruz. Yanarak ölen bir köpek gördük, ama anneleri o mu, bilmiyoruz. İçeride başka köpekler de var" dedi.
Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar

Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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