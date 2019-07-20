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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kamera: Mustafa BAKIRHAN(DHA/İSTANBUL)Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı.

20.07.2019 21:49 KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
Kamera: Mustafa BAKIRHAN(DHA/İSTANBUL)
Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Olay Küçükçekmece Halkalı Hat Boyu Caddesi'nde Küçükçekmece Gölü sahilinde saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; göl üzerinde bir erkeğe ait ceset ve bir kadına ait eşyalar gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri göl üzerinde herhangi bir cesede rastlamayınca dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar göle girerek arama yaptı.  Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Polislerin çalışması
-Arama çalışmaları
-Vatandaşların görüntüsü
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Polis, Güncel

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