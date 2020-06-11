KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNDE ATIK İDDİASI

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nün bir bölümü kahverengiye bürünürken, gölden koku da yükselmeye başlamıştı.

11.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:12
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nün bir bölümü kahverengiye bürünürken, gölden koku da yükselmeye başlamıştı. Çevre sakinleri, Küçükçekmece Gölü'ne uzanan kanalizasyon borularından akan kahverengi renkteki suların göle karıştığını belirtiyor.
Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü son günlerde kahverengiye büründü. Renk değiştiren gölden koku da yükselmeye başladı. Çevrede yaşayanlar oluşan manzaradan rahatsız olduklarını belirtirken, göle uzanan bazı kanalizasyon borularından atık su bırakıldığı kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde de borulardan akan kahverengi renkteki atık suların, göle karıştığı görülüyor. Ayrıca göl yüzeyindeki pislikler de dikkat çekiyor. Küçükçekmece sakinleri renk değiştiren gölle ilgili bir an önce çalışmasını yapılmasını istiyor.
"KÜÇÜKÇEKMECE SAKİNLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"
Emir Rahman Akman, "Ben hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak yürüyüş yapmaya geliyorum. Ancak bazen renk değişiyor ve koku oluşuyor. Bu koku Küçükçekmece sakinlerini rahatsız ediyor. Burada kürek takımımız var. Onlar antrenmanlarını yapıyor. Onlar için de dezavantaj yarattığını düşünüyorum. Bir ara kesilmişti. Göle herhangi bir atık atılmadığı söylenmişti. Şimdi hem o kanalizasyonlardan olsun hem de kaynağının nereden geldiğini bilemediğimiz bazı atıklar tekrar buraya atılmaya başladı ki göl tekrar renk değiştirdi" ifadelerini kullandı.
"ARAŞTIRILMASI LAZIM, RAHATSIZIZ"
Bayram Baki Petek, "Son zamanlarda böyle bir koku ve renk değişimi oldu. Sebebini bilmiyorum ama araştırılması lazım. Rahatsızız. Suyun yüzeyinde de baya pislik var. Yaklaşık bir aydır böyle. Daha önceden yoktu. Yetkililerden yapılması gereken ne varsa yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ’NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNDE ATIK İDDİASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Göle, Güncel, Haber

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