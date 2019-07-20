Haberler» 3. Sayfa» Haber

Küçükçekmece Gölü'ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

İstanbul Küçükçekmece Gölü'ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

20.07.2019 21:13 Küçükçekmece Gölü
İstanbul Küçükçekmece Gölü'ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis dalgıçları uzun süre gölde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Bugün sona eren arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Küçükçekmece Gölü'ne bir kişinin girdiğini gördü. Göle giren şahsın bir daha çıkmadığını belirten vatandaşlar gölde ceset gördüklerini ileri sürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gölün çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri olay yerine dalgıçları çağırdı. Dalgıçlar, göle girerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun süren çalışmaların sonunda kaybolan şahsın bedenine ulaşılamadı. Bugün sona eren arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

Öte yandan, gölün kenarında bir kişiye ait çanta bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Küçükçekmece Gölü, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:14   Takla atan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
21:13   Küçükçekmece Gölü'ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı polisi harekete geçirdi
21:08   Giresun'da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu
20:42   Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı
20:41   Kocaeli'deki kadın cinayetinde 2 tutuklama
20:36   Marmara Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
20:22   Arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı