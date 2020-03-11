Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak
Küçükçekmece'de öne çıkan sorunları ve çözümleri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hemşehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü oluşturmak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü "1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı" yapılacak.
11.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:31
Küçükçekmece 'de öne çıkan sorunları ve çözümleri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hemşehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü oluşturmak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü "1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı" yapılacak.
Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve tam gün sürecek. Çalıştay'a sivil toplum kuruluşlarının, köy ve yöre derneklerinin, ilçedeki üniversitelerin, okul aile birliklerinin, meslek odalarının, sendikaların ve kamu kurumlarının temsilcileri katılacak. Çalıştayı'da "kentsel dönüşüm ve deprem, kent yoksulluğu, eğitim, kültür, gençlik, engelsiz kent ve sokak hayvanları" başlıklarından oluşacak 7 "Çalışma Grubu" önce kendi aralarında, sonra da sonuçları birlikte tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.
"Gel fikrini söyle"
Halkın bütün süreçlere katıldığı, hesap verebilen, şeffaf ve kamucu bir belediyecilik anlayışını savunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklamada "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız kente dair her konuda söz sahibidir. Çalıştay'da hem Küçükçekmece'nin temel sorunlarını konuşmak, hem de söze, karara ve yetkiye vatandaşlarımızın katılımcılığını artırmak istiyoruz. O yüzden çalıştayın ana sloganını da "Gel Fikrini Söyle" olarak belirledik. Küçükçekmece'de bulunan bütün kurumların temsilcilerini, hiçbir ayrım yapmadan çalıştaya davet ettik. 14 Mart'ta yapacağımız çalıştaydan sonra, Nisan ayında da tüm Küçükçekmeceleri davet edeceğimiz ve hesap vereceğimiz bir kent kurultayı yapacağız" dedi. - İSTANBUL
Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve tam gün sürecek. Çalıştay'a sivil toplum kuruluşlarının, köy ve yöre derneklerinin, ilçedeki üniversitelerin, okul aile birliklerinin, meslek odalarının, sendikaların ve kamu kurumlarının temsilcileri katılacak. Çalıştayı'da "kentsel dönüşüm ve deprem, kent yoksulluğu, eğitim, kültür, gençlik, engelsiz kent ve sokak hayvanları" başlıklarından oluşacak 7 "Çalışma Grubu" önce kendi aralarında, sonra da sonuçları birlikte tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.
"Gel fikrini söyle"
Halkın bütün süreçlere katıldığı, hesap verebilen, şeffaf ve kamucu bir belediyecilik anlayışını savunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklamada "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız kente dair her konuda söz sahibidir. Çalıştay'da hem Küçükçekmece'nin temel sorunlarını konuşmak, hem de söze, karara ve yetkiye vatandaşlarımızın katılımcılığını artırmak istiyoruz. O yüzden çalıştayın ana sloganını da "Gel Fikrini Söyle" olarak belirledik. Küçükçekmece'de bulunan bütün kurumların temsilcilerini, hiçbir ayrım yapmadan çalıştaya davet ettik. 14 Mart'ta yapacağımız çalıştaydan sonra, Nisan ayında da tüm Küçükçekmeceleri davet edeceğimiz ve hesap vereceğimiz bir kent kurultayı yapacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Küçükçekmece, 14 Mart, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı