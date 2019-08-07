Haberler» Güncel» Haber

Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi

Eşinin yardımıyla hayvancılığa başlayan Hasiye Güler, Küçükçekmece kurban pazarındaki tek kadın besici olarak kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiriyor.

07.08.2019 15:15 Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi
Eşinin yardımıyla hayvancılığa başlayan Hasiye Güler, Küçükçekmece kurban pazarındaki tek kadın besici olarak kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiriyor. Kadınların her işin üstesinden gelebileceğini ifade eden Güler, pazarın ilgi odağı olurken pazarlık için karşısında kadın besiciyi görenler şok oluyor.
Küçükçekmece Kurban Pazarı'nda kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiren Hasiye Güler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kurbanlıkların bakımı zor olsa da kadınların her işin üstesinden gelebileceğini düşünen ve eşinin desteğiyle hayvancılığa başlayan Güler, 25 yıldır bu işi sevgi ile yapıyor. Güler, kurban satış alanındaki tek kadın olması dolayısıyla kurban pazarındaki diğer satıcılardan da ilginç yorumlar alıyor. 'Hanım Ağa' lakabı ile kurban pazarındaki yerini alan Güler, hayvanlarına da özenle bakıyor. Hayvanlarını Ağrı Dağı'nda otlatıp İstanbul'a getirerek satışını gerçekleştiren Güler, 27 büyükbaş hayvanını sattığını dile getirdi. Kurbanlıkların bakımıyla uğraşmaktan elleri incinen Güler, bileklik takarak işine devam ediyor. Öte yandan kurban pazarına gelen müşteriler ise pazarlık için karşılarında Hasiye Hanımı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.
"SEVGİ, SAYGI GÖSTERDİLER, 'HANIM AĞA' DEDİLER" 25 yıldır hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Hasiye Güler, "Bu işi 25 yıldır yapıyorum. Eşimin sayesinde başladım. Eşim aşıladı bana hayvancılıkla ilgili sevgiyi. El ele verip bu işi yapmaya başladık. İnsanlar ilk dönemlerde gördüklerinde çok garipsediler. 'Kadın çalışıyor' dediler. Daha sonra alıştılar. Sevgi, saygı gösterdiler. 'Hanım Ağa' dediler. İşin zorluğu elbette çok. Ama bayanlar başarırım derse işin zorluğu kalmaz. Bakıyorsun, besliyorsun, yetiştiriyorsun, getiriyorsun, satıyorsun ve emek veriyorsun. Kadınlar çekimser kalmamalı. Kadınların başaramayacağı bir şey yoktur. Yeter ki kafaya taksınlar. Yaparım dedikten sonra her şeyi yaparız" ifadelerini kullandı.
"ZEVKLE, SEVGİYLE, AŞKLA YAPTIĞIM İÇİN HİÇ UMURUMDA DEĞİL" Kurban satış alanında hayvanlarla ilgilenmekten ellerini incittiğini ifade eden Güler, "Hayvanları Ağrı Dağı'ndan getiriyoruz. Kurbanlıkların durumu gayet iyi. Çoğu satıldı, 8 tane hayvanım kaldı. 35 tane getirmiştim, Allah'a şükür sattık. Bunları yaylada otlatıyoruz. Yaylada yiyorlar, besliyoruz. Sonra öyle alıp getiriyoruz. Ellerim çalışmaktan incindi. Bileklik bağlıyorum. Yine işime devam ediyorum, çalışıyorum. Zevkle, sevgiyle, aşkla yaptığım için hiç umurumda değil. Bana kolay geliyor" dedi.
(Tunacan Atalay/İHA)

Küçükçekmece, Ağrı Dağı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17   Canını kurtaran esnafla kucaklaştı
17:17   BURSA REZİDANSTA 400 BİN LİRALIK UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR
17:17   İSTANBUL-PARASINI ALAMADIĞI İDDİASIYLA ÇALIŞTIĞI RESTORANI KUNDAKLADI
17:17   DİYARBAKIR BAKAN SOYLU 7 AYDA 146 TERÖRİST, İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU
17:17   İSTANBUL ATAŞEHİR'DE TEMİZLİKÇİ KADININ 4. KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
17:17   Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
17:16   Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "İsraf ve tasarruf" konulu konferans verildi