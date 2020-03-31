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Küçükçekmece ve Bahçelievler'de 29 bin 400 kaçak maske ele geçirildi

Küçükçekmece ve Bahçelievler'de tekstil atölyelerine düzenlenen baskınla 29 bin 400 sağlık maskesi ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:10
Küçükçekmece ve Bahçelievler'de 29 bin 400 kaçak maske ele geçirildi
Küçükçekmece ve Bahçelievler 'de tekstil atölyelerine düzenlenen baskınla 29 bin 400 sağlık maskesi ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen baskında 5 bin 400 sağlık maskesi, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine düzenlediği baskında 24 bin maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi.
İş yerleri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kanarya Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Küçükçekmece, Güncel
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