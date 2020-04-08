Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da kaçak maske operasyonu: 73 bin maske ele geçirildi

Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmeye çalışarak yasa dışı maske üreten iş yerlerine yapılan baskında 73 bin 100 adet kaçak ürün ele geçirildi.

08.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:48
Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da kaçak maske operasyonu: 73 bin maske ele geçirildi
Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmeye çalışarak yasa dışı maske üreten iş yerlerine yapılan baskında 73 bin 100 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, polis dün ilk olarak Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi Güray Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığını belirledi. Emniyet ekipleri, dün öğleden sonra söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 bin 100 adet satışa hazır maske, maske yapımında kullanılan 2 koli bez ve maske lastikleri ele geçirildi.

Dün ikinci operasyon Eyüpsultan'da gerçekleştirildi. İlçede bir atölyede kaçak maske üretildiğini belirleyen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 70 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Küçükçekmece'de izinsiz maske üretimi yapan iş yerine ait maskelere İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu. Eyüpsultan'daki iş yeri ise ruhsatsız ve belgesiz üretim yaptığı gerekçesi ile mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İşletme sahipleri hakkında her iki iş yeri sorumlusuna yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince baskına uğrayan kayıt dışı iş yerinde makinelerin maske üretimine devam etmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Küçükçekmece, Koronavirüs, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da kaçak maske operasyonu: 73 bin maske ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:09: Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı - Haberler 14:08: Yunus ekipleri kendi aralarında topladıklarıyla gıda yardımı yaptı - Haberler 14:05: Muğla'nın en çok ceza kesilen ilçesi Marmaris - Haberler 14:03: Amasya'da "şerbeti hümayun" şerbeti ile şifa dağıtıyor - Haberler 14:00: Koronavirüs: Japonya'da mezuniyet töreninde diplomaları avatar robotlar aldı - Haberler 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor 13:17: Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü - Haberler 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 12:50: Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı 12:25: Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı - Haberler