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Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da sahte maske operasyonu

KÜÇÜKÇEKMECE ve Eyüpsultan'daki tekstil atölyelerine dün düzenlenen operasyonlarda 73 bin 100 sahte maske ele geçirilirken, işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da sahte maske operasyonu

KÜÇÜKÇEKMECE ve Eyüpsultan'daki tekstil atölyelerine dün düzenlenen operasyonlarda 73 bin 100 sahte maske ele geçirilirken, işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi Güray Sokak'taki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Tekstil atölyesine dün 14.30 sıralarında operasyon düzenleyen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 bin 100 satışa hazır sahte maske, 2 koli içerisinde maske yapımında kullanılan bez ve lastik ele geçirildi.  Aynı gün Eyüpsultan'daki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 70 bin sahte maske ele geçirildi. Ele geçirilen sahte maskeler imha edilirken, tekstil atölyeleri zabıta ekiplerince mühürlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Zabıta, Güncel
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