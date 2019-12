Küçükçekmeceli esnaflar tiyatro sahnesinde

Küçükçekmeceli esnaflar, 'Sosyete Tükkan' oyununu görücüye çıkardı. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşan oyun Küçükçekmeceli sanatseverlerden tam not aldı.



Küçükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde izleyici ile buluşan 'Sosyete Tükkan' oyununda 14 esnaf, ilk kez sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Küçükçekmeceli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Danışmanları Bektaş Davutoğlu ve Serkan Turan ile birlikte izledi. Oyunda, çırak olarak çalıştığı tamirhaneyi yıllar sonra satın alan Ziya'nın başarı hikayesi izleyici ile buluştu. Küçükçekmeceli esnafları tebrik eden Kemal Çebi, "Küçükçekmece ileride daha çok sanatla, kültürle ve eğitimle anılacak bir kent olacak. Sanat ruhu böyle bir şeymiş, çok da güzel olmuş. Yaşı, mesleği her ne olursa olsun önemli olan insanın sanata önem vermesi. Sanat Danışmanımız Hakkı Ergök'e de çok teşekkür ediyorum. Okul arkadaşlığımız hizmet arkadaşlığına dönüştü. Eşraf o mahallenin en güvenilen kişisi demek. Türkiye şartları esnafı eşraflıktan çıkardı, esnaf yaptı. Bankalar eskiden kefil isterdi, kimi isterdi biliyor musunuz? Esnafları isterdi. Esnaflar toplumun en güvenilen insanı demekti. Sizler bu güveni devam ettirip yaşatacaksınız çünkü sanat ruhunuz var" dedi.



"Hayatında tiyatro seyretmemiş insanlar sahneye çıktılar"



Oyunun yönetmenliğini yapan, Küçükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı ünlü oyuncu Hakkı Ergök, "Bana Sefaköylü tamircilerden bir mail geldi. Biz bir oyun yazdık, oynamak istiyoruz; bize yardımcı olun diyordu. Oyunu okuyunca şoke geçirdim. Oyun çok sahici ve güzeldi. Teknik bir takım hataları düzelttim. Hepsi kaportacı, tamirci, boyacı, oto elektrikçisi 14 oyuncunun 6'sı hayatında tiyatro seyretmemiş şimdi sahneye çıktılar. Hayatlarına dokunacak önemli bir anı olacak onlar için. Oyuna başlamadan evvel temel oyunculuk eğitimi verdim onlara. Sahnede nasıl durulur, diyafram nasıl kullanılır. Sıkıştırılmış tiyatro eğitimi verdim onlara. Amaç; gerçekten insanların hayatına dokunmak. Elimizdeyse insanların hayallerini gerçekleştirmek. Her zaman onların yanındayız. Onları çok seviyorum. Onların tekrar burada oynamasını isterim" dedi.



"Rahmetli babamın hikayesini yazdım, ilgi çok güzel oldu"



İlk oyunları Sosyete Tükkan'ı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelemenin mutluluğunu yaşayan esnaflar ise, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti. Oyunu yazan ve oyunda Ziya'yı temsil eden oto tamircisi Hasan Morkoç, "Bir sahnede usta esnaflığın ne demek olduğunu anlatıyor. Babam da bana anlattı. Her baba oğlunu mahalledeki tamirhaneye yönlendirmiştir. Bu hikaye benim rahmetli babamın hikayesi. Biz çok memnun kaldık. Beklediğimizden daha iyi oldu. Seyirci inanılmaz bir ilgi gösterdi. Bundan sonrası için de farklı sahnelerde oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye konuştu. 50 yaşındaki Tornacı Aşkın Çelik de, "Biz zaten dükkanda hep şakalaşır, oyunlar oynardık. Ama sahneye çıkmak gibi değildi. Çok heyecanlandık. Tiyatroya çıkmak bambaşka" ifadelerini kullandı.



Oyunun konusu



Belediye Başkanının oğlu olan Ziya, babası tarafından 13 yaşında oto tamircisine çırak olarak verilir. Burada çok çalıştırılan ve iş yaşamının zor şartlarına maruz kalan Ziya verdiği ani kararla eğitim almaya İngiltere'ye gider. Yıllar geçtikten sonra ülkeye dönen Ziya, çıraklık yaptığı oto tamircisini satın almıştır. Eskiden çıraklık yaptığı yere, patron olarak döner. Komik olaylar bundan sonra gelişecektir. - İSTANBUL

