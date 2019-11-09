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Küçükçekmeceli gençler Anıtkabir'e çıkarma yaptı

Küçükçekmeceli gençler Anıtkabir'e çıkarma yaptıANKARA - İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, gençleri Anıtkabir'e getirdi.

09.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:53
Küçükçekmeceli gençler 'e çıkarma yaptı
ANKARA - Küçükçekmece Belediyesi, gençleri Anıtkabir'e getirdi. İlk kez Ata'nın mozolesine çıkan öğrenciler heyecanlarını İHA mikrofonlarına aktardı.
Türkiye'nin kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, gençleri ve Anıtkabir'e getirdi. İlk kez Anıtkabir'e gelen gençlerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, heyecanlarını da İHA mikrofonlarına gide getirdiler.
Hayatında ilk kez Anıtkabir'e gelen Nurten Bukimoğlu, "Ben hislerimi burada dökemem gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi, çok istemiştim fırsat olmamıştı. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz ve duygusalız, çok kalabalığız ve enerjiğiz. Ankara'ya da daha önce gelmemiştim, çok güzelmiş ve çok beğendim. Bir daha fırsat bulursam gelmek isterim" dedi.
"Kalbim küt küt attı"
Heyecanı sözlerine yansıyan Musa Şahin, "Öncelikle Atatürk ölmedi ve bizim için fikirleri ile yaşayan bir insan. Biz her daim onun yaşadıklarının farkına vardık. Ankara'ya ve Anıtkabir'e ilk defa geldim kalbim küt küt atıyor, Anıtkabir merdivenlerinden çıkarken bir o heyecanı hissettim" diye konuştu.
Her şey çok güzeldi
Anıtkabir'e ilk defa kez geldiğini ve çok güzel duygular hissettiğini belirten Gamze Talayhan, "Çok güzeldi her şey, Atatürk heykelleri çok ilgimi çekti. Herkesin buraya gelmesini istiyorum" sözlerine yer verdi.
81. yılda 81 ilde izindeyiz
Tuğçe Zehra Işık isimli lise öğrencisi de, "Kemal Çebi Başkanımıza çok teşekkür ederim. İkinci kez Ankara'ya gelişim aslında her sene gelmek istiyorum. 81. Yılında ve 81 ilde her zaman izindeyiz. Herkesin görüşü farklıdır ama Atatürk'ün bakış açısı herkes için daha iyidir" ifadelerini kullandı.
Küçükçekmeceli gençler Anıtkabir'e çıkarma yaptı

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Kaynak: İHA


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