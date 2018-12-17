Küçükçekmeceli Kadınlara Giyinme Tüyoları

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:07



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:07

Giyim ve Stil Danışmanı Derya Serin, Küçükçekmeceli kadınlara giyinme tüyolarını anlattı. Söyleşi işitme engelliler için işaret diline çevrildi.Zahide Nine Semt Konağı'nda Giyim ve Stil Danışmanı Derya Serin'in Küçükçekmeceli kadınlarla buluştuğu söyleşiyi, İşaret Dili Eğitmeni Ayşe Köksal Alamehmet işitme engelli kadınlara çevirdi. İşitme engelli vatandaşlar ise hem söyleşiyi dinledi hem de Derya Serin'e sorular sorarak bilgilendi."Pazardan denemeden kıyafet almayın"Kadınlara doğru giyinmenin taktiklerini anlatan Giyim ve Stil Danışmanı Derya Serin, Türk kadınlarının yaptığı yanlışlara dikkat çekti. Türk kadınlarının vücut tiplerine göre giyinmediklerini belirten Serin, "Türk kadınları neyi beğenseler hemen alıyorlar. Halbuki o elbiseyi denemeleri gerekiyor. Üstlerinde nasıl durduğuna bakmalılar. Pazarlardan alışveriş yapıyorlar, eve gidince o elbiseyi giyince pişmanlık yaşıyorlar" dedi."Açken ve akşamları alışveriş yapmayın"Kıyafet alışverişinin hafta sonları değil, hafta içi mağazalar sakinken yapılması gerektiğini de ifade eden Derya Serin, kadınlara önemli tüyolar verdi: "Öncelikle açken kıyafet almayın, yemek yediğiniz zaman o kıyafet size olmayabilir. Mutlaka karnınız doluyken alışveriş yapın. Ayrıca akşam değil, gündüz alışveriş yapmaya özen gösterin. Elbise gün ışığında nasıl duruyor ona bakın""Kalın topuklu ayakkabı baseni daha az gösterir"Türk kadınının armut tipi vücuda sahip olduğunu aktaran Giyim ve Stil Danışmanı Derya Serin, "Türk kadınları genelde armut tipi vücut yapısına sahip. Yani omuzlar dar basenler geniş. Bu nedenle alt kısımlara siyah, koyu renk giymeliler. Hafif kalın topuklu giyebilirler, bu baseni zayıf gösterir. Üst kısma ise akışkan kumaştan çok dar olmayan hafif bol bluzlar giyebilirler" dedi. - İSTANBUL