Küçükdalyan-Narlıca Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ne yüzde 99.99 oranında arıtılmış su deşarjı sağlayan Küçükdalyan-Narlıca MBR (Membran Biyoreaktör) Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış törenine, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ile İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Daire Başkanları, şube müdürleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"Türkiye'nin En Büyük Kapasiteli ve Membran-Biyoreaktör Teknolojili Tesisi"

Geniş kapasiteli dev tesisin açılışında konuşma yapan Başkan Savaş, "Hatay tarihinin yazılmasına gerçekten de yön veren bir projeyi bitirmenin onurunu yaşıyoruz. Amik ovası ve asi nehrinin en önemli projelerinden bir tanesini bugün hayata geçirmenin onurunu taşıyoruz. Erzin'den Samandağ'ına kadar 8 tane arıtma tesisi yaptık. Bunların hemen hemen hepsi aktif çamurlu uzun havalandırmalı arıtma tesis yani%85 ile %95 arasında kirli suları temizleyip doğaya bırakan tesisler. Bu tesisimiz onlardan çok daha farklı. Bu tesisimiz teknolojinin geldiği son noktayı bizimle paylaşıyor ve Dünya'da bundan büyük 5 tane, Avrupa'da 2 tane Türkiye'de hiç yok ve % 99.9 suyu temizleyip bırakıyor Japonlar buradan çıkan suyu içiyor. Sağlık şartnamesi ve tarım politikamıza göre bu su belki insanoğlu için içilmez ama tarım sulaması içinde biçilmiş kaftan. Bu tesisin bir defa çamur seviyesi 5 kat daha düşük. Daha düşük hacimde yer kaplıyor, daha kompakt, daha sesiz, daha az kokulu yani tamamen doğayla uyumlu bir tesis. Bunun en güzel özelliği asi vereceğimiz suyu tertemiz sanki yer altından çıkan memba suyu verme özelliğidir" sözleri ile tesisin önemine dikkat çekti.

"Hatay'ı Geleceğe Taşıyacak Projelere İmza Atıyoruz"

Tesis hakkında bilgi veren Savaş, "7'den 70'e tüm unsurlarımızla birlikte Hatay'ı geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hep birlikte imza atıyoruz. Bu onlardan bir tanesidir. Asi nehri ile ilgili çok önemli gelişmelere sahne olacak büyük bir tesis bütün bu civarın arıtmasını toplayacak hatta Antakya'nın bir kısmının da desteğini alacak bir proje. Yaklaşık 210-215 litre civarında kapasiteli asiye tertemiz su verecek bir tesis. Biliyorsunuz 15 Nisan olduğu zaman 15 Nisan'dan itibaren asiye setler çekiliyor ve ovada tarım için asi nehrindeki su kullanılıyordu. Bu kullanılınca eskiden asiye akan bütün Antakya öncesi, Antakya sonrası ve bütün Antakya içerisindeki arıtılmamış kirli sular asi nehrini kirletiyordu ve asi nehri gerçekten de çok kötü kokuyordu ve üstünde hiç istemediğimiz canlılar ürüyordu sinekten tutunda eklem bacaklarına kadar birçok canlıyı içinde barındırıyordu. Artık asi nehrinde geçen sene ağustostan itibaren nehirde üremesi gereken canlılar, nehirde yaşaması gereken canlılar yaşamakla mükellef. Yani biz asi nehrinin kendi doğa florasını habitatını korumak adına güzel bu tesisi yaptık. Ve asiye akan bütün kanal sularında kapalı ortama alıp arıtma tesisine aldık" dedi.

"Destek Veren Herkese Teşekkür Ederim"

Bunların dışında asi nehrini buradan çıkan arıtmadan çıkan sularla besleyeceğiz yazın kendi doğa florasında doğa habitatında tertemiz kokusuz ve görüntüsü harika olan bir asi ile karşı karşıya kalacağız. Biz Hatay'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, Hatay'ımız için var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz, Hatay'ı geleceğe taşımak adına elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz ama bunu yaparken hamasi laflarla değil teknolojiden, bilimden ve insan gücünden faydalanarak bunu yapacağız. Bizim tek istediğimiz Hatay'daki hemşerilerimizden hayır duaları ve gayretleri bize katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza ve buradaki müteahhitlik hizmeti yapan arkadaşlarımıza Ankara'dan bugüne kadar bize destek veren tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum.

"Tesiste %99,9 Arıtım Sağlanmaktadır"

HATSU Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan, "Narlıca membran biyoreaktör teknolojili atıksu arıtma tesisimiz HATSU genel müdürlüğünce ihalesi yapılmış. Numanoğlu anonim şirketi tarafından tamamlanarak 12.09.2018 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesisi bugüne kadar 78 milyon 200 bin TL harcama yapılmıştır. Narlıca atıksu arıtma tesisimizin yapımı kapsamı içerisinde 23 bin 600 metre kolektör ve toplayıcı hatlarında imalatları gerçekleşmiştir. Narlıca, Karaali, Kuzeytepe, Güzelburç, Gülderen Manşuklu, Oglakören, Büyükdalyan, Küçükdalyan, Odabaşı, Dikmece, Açıkdere, Mansurlu, Ekinci, Alazi mahallelerinin kanalizasyon şebekelerinden toplanacak atıksuları bu tesise getirilmek üzere 21 bin 300 metre küp gün 240 litre saniye atıksuyu arıtabilecek kapasitede dizayn edilmiştir. Tesis bugün itibarıyla Narlıca Karaali Güzelburç ve Kuzeytepe mahallelerinin atıksularını alarak 10 bin 600 metre küp gün 110 litre saniye kapasitede çalışmaktadır. İnşaatı tamamlanmakta olan Odabaşı mahallesinin kanalizasyon şebekesi de bitiğinde Odabaşı ve Ekinci mahallelerininde atıksuları tesisimize alınacaktır. İleri teknoloji kullanarak membran biyoreaktör prensibi ile tasarlanmış atıksu arıtma tesisi sulama suyu karakterinde %99.9 arıtım sağlanmakta asi nehrinin temizlenmesinde büyük rol oynanmış olmaktadır" bilgilerini verdi.

Kaynak: Bültenler