Küçükler 2.500 TL, Büyükler 300.000 TL Harcıyor

12 milyar TL'ye ulaşan pazarda küçük işletmelerde ortalama 2.500 TL olan yıllık ofis sarf malzeme gideri, büyük işletmelerde 300.000 TL'yi buluyor. Bu çalışmaya göre en çok tüketilen ürünün çay olduğu belirlenirken, sağlıklı beslenmeye özen gösteren beyaz yakalılar sallama çayı cam ya da kupa bardakta, mavi yakalılar ise dökme çayı kullan-at bardakta içiyor. Analize göre yazılım şirketi çalışanları ise daha çok atıştırmalık ürünler tüketiyor.

Ofis sarf malzemeleri tedariki pazarı üzerine bir analiz çalışması yapan Ofix.com, işletmelerin yıllık sarf malzeme giderlerine ilişkin önemli rakamlara ulaştı. Şirket ölçekleri baz alınarak yapılan çalışmaya göre kişi başı aylık ofis sarf malzeme gideri 60 TL civarında. Ofis sarf malzemeleri tedariki pazarının büyüklüğü ise 12 milyar TL. Küçük işletmelerde yaklaşık 2.500 TL olan yıllık ofis sarf malzeme gideri büyük işletmelerde yıllık yaklaşık 300.000 TL'yi bulurken, en çok çay, karton bardak, Türk kahvesi, şeker, kâğıt havlu, fotokopi kâğıdı, poşet dosya ve klasör tüketiliyor. En çok merak edilen tüketici davranışlarının da incelendiği analizde yönetici pozisyonunda çalışan beyaz yakalılar sağlıklı beslenmeyi tercih ederken, yazılım şirketlerinde çalışanlar ise atıştırmalık seviyor. En çok tüketilen ürünün çay olduğu belirlenirken, sağlıklı beslenmeye özen gösteren beyaz yakalılar sallama çayı cam ya da kupa bardakta, mavi yakalılar ise dökme çayı kullan-at bardaklarda içiyor.

BEYAZ YAKALILAR SALLAMA ÇAY, MAVİ YAKALILAR DÖKME ÇAY SEVİYOR

Analize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ofix.com CEO'su Gürkan Uğraş, çalışma alanlarına göre sipariş verilen ürünlerin de değişiklik gösterdiğini belirtti. İşletmelerde sarf malzeme olarak ağırlıklı çay, kahve, şeker, karıştırıcı, karton bardak, fotokopi kâğıdı, poşet dosya, pil, koli bandı, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı gibi ürünlerin tüketildiğine dikkat çeken Gürkan Uğraş, çalışmada tüketici alışkanlıklarına ilişkin önemli bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Gürkan Uğraş, "Beyaz yaka ağırlıklı işletmelerde çay tercihi daha çok bardak poşet çaylar ve bitki meyve çayları olarak göze çarpıyor. Buralarda sağlıklı ürünler fazlaca tüketiliyor. Mavi yaka ağırlıklı işletmelerde 2-5 kg dökme çaylar, kullan-at bardaklar ile sıvı sabun ve kâğıt havlu tüketimi oldukça fazla" dedi.

YAZILIMCILAR ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLERİ SEVİYOR

Mimarlık ofisleri, noterler, serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) ve tercüme ofislerinde fotokopi kâğıdı, poşet dosya, klasör ve koli bantlarının yanında çay ve kahvenin ön planda olduğunu vurgulayan Gürkan Uğraş, yazılım şirketlerinde ise kahve ve çayın yanında en çok tüketilen ürünlerin atıştırmalık, gazlı ve gazsız içeceklerden oluştuğunu bildirdi.

Çalışan sayısına göre yapılan analizde işletmelerin sipariş sürelerine ilişkin bilgilerin de elde edildiğini belirten Gürkan Uğraş, "İşletmelerde çalışan sayısına göre sipariş adetleri ve sıklıkları değişiklik gösteriyor. 1 ila 10 kişinin çalıştığı ofisler 2-3 ayda bir ürün siparişi verirken, 150 ila 250 kişinin çalıştığı işletmelerde bu süre 15 güne kadar düşüyor" dedi.

Çalışan Sayılarına Göre Yıllık Sarf Malzeme Gider Tablosu

İşletme Çeşitleri Çalışan Sayısı Yıllık Masraf/ min - max Yıllık Masraf/ Ortalama

Mikro İşletmeler 1 - 9 kişi 1.500 - 6.000 TL 2.500 TL

Küçük İşletmeler 10 - 49 kişi 7.000 - 30.000 TL 20.000 TL

Orta İşletmeler 50 - 49 kişi 32.000 - 150.000 TL 75.000 TL

Kobi Üstü İşletmeler 250 + 250.000 TL'den başlıyor 300.000 TL