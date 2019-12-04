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"Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği" sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Küçükler Sivas (11-12 yaş) Satranç İl birinciliği turnuvası" düzenlendi.

04.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:36
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Küçükler Sivas (11-12 yaş) Satranç İl birinciliği turnuvası" düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan satranç turnuvası 4 kategoride gerçekleştirildi. 2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına kız-erkek yaklaşık 85 sporcu katılım sağladı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Yapılan heyecan dolu turnuvanın açılış hamlesini Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım yaptı. Açılış hamlesini yapan Yıldırım, daha sonra masaları tek tek gezerek sporculara turnuvada başarı dileklerini iletti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren ilk 3 sporcuya madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürü Ahmet Urhan, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler, kulüp başkanları, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS

Farabi, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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