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Küçükler satranç turnuvası yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.

23.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:52 Küçükler satranç turnuvası yapıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler Satranç müsabakaları Gazi Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Küçükler kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 12 yaş kızlarda Berru Işık Soy, 12 yaş açıkta Onur Alp Taşçı, 11 yaş kızlarda Zeynep Naz Şahin, 11 yaş açıkta Arda Sözat, 10 yaş kızlarda Nisa Sena Taşçı ve 10 yaş açıkta Ömer Faruk Savaş birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir takdim etti. - DÜZCE

Konuralp, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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