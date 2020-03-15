Küçükmenderes Ovası erik çiçeği ile kaplandı
Küçükmenderes Ovası erik çiçeği ile kaplandı İzmir'in Ödemiş ilçesinin Küçükmenderes Ovası, erik çiçeği ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı.
15.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:30
Küçükmenderes Ovası erik çiçeği ile kaplandı
İZMİR - İzmir 'in Ödemiş ilçesinin Küçükmenderes Ovası, erik çiçeği ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde yoğun olarak üretimi yapılan siyah erik, budama faaliyetlerinden sonra çiçeklenme dönemine girdi. Ödemiş ilçesinde, binlerce dekarlık erik bahçeleri bembeyaz çiçeklerle kaplandı. Budama faaliyetlerinden sonra ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiği ifade edilirken, yörede erik budama işi yapan Yusuf Sahan, havaların olumlu gitmesi durumunda Haziran ayı itibarı ile ağaçlardan erik hasadının yapılabileceğini söyledi."İyi bir rekolte bekliyoruz"Kaymakçı Mahallesi'nde toptan erik pazarı kurulduğunu belirten Yusuf Şahan, "Ovamız, haziran ayında erik pazarı ile hareketlenir. Erik bahçelerindeki budama faaliyetlerini geçtiğimi aylarda tamamladık. Şimdi ağaçlar çiçeklenme dönemine girdiler. Mart sonu ile nisan başında her yıl sıcaklık düşüşleri yaşanır. Eğer ani ve etkili soğuklar olmazsa, bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz" dedi.Mayıs alında hasadı yapılan papaz eriğinin son dönemde köklenmeye başlandığını belirten Şahan, üreticinin raf ömrü daha uzun çeşitlere yöneldiğini söyledi.
İZMİR - İzmir 'in Ödemiş ilçesinin Küçükmenderes Ovası, erik çiçeği ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde yoğun olarak üretimi yapılan siyah erik, budama faaliyetlerinden sonra çiçeklenme dönemine girdi. Ödemiş ilçesinde, binlerce dekarlık erik bahçeleri bembeyaz çiçeklerle kaplandı. Budama faaliyetlerinden sonra ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiği ifade edilirken, yörede erik budama işi yapan Yusuf Sahan, havaların olumlu gitmesi durumunda Haziran ayı itibarı ile ağaçlardan erik hasadının yapılabileceğini söyledi."İyi bir rekolte bekliyoruz"Kaymakçı Mahallesi'nde toptan erik pazarı kurulduğunu belirten Yusuf Şahan, "Ovamız, haziran ayında erik pazarı ile hareketlenir. Erik bahçelerindeki budama faaliyetlerini geçtiğimi aylarda tamamladık. Şimdi ağaçlar çiçeklenme dönemine girdiler. Mart sonu ile nisan başında her yıl sıcaklık düşüşleri yaşanır. Eğer ani ve etkili soğuklar olmazsa, bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz" dedi.Mayıs alında hasadı yapılan papaz eriğinin son dönemde köklenmeye başlandığını belirten Şahan, üreticinin raf ömrü daha uzun çeşitlere yöneldiğini söyledi.
Kaynak: İHA
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