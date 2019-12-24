Küçükyaya'da Taşkınlar Önlendi

Yapılan işten mahalle halkı olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirten Muhtar Erol Bağcılar, evlerini artık su basmayacağını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmek adına dere taşkın risklerine yönelik önlemlerini sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Küçükyaya Mahallesi'nde de dere temizlik işi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışma mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

"Mahalle halkı olarak hizmetlerden çok memnunuz"

Küçükyaya Mahalle Muhtarı Erol Bağcılar, "Çalışmanın yapıldığı bölge uzun zamandan bu yana sıkıntı yaratan bir noktaydı. Hendeklerin ve dere yataklarının tıkalı olmasından dolayı evlerimize su taşkınları oluyordu. MASKİ'nin gerçekleştirmiş olduğu işten dolayı çok memnunuz. Vesile olanlardan, emeği bulunanlardan Allah razı olsun. Artık öyle bir sıkıntı yaşamayız. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkı olarak hizmetlerden çok memnunuz" dedi.