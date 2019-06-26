Küçülelmalı Tabiat Parkı'nda inceleme gezisi

Pazaryeri Kaymakam Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan ile birlikte Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundular.



Heyet üyeleri, çalışmaları devam eden yürüyüş yolu, kır lokantası, büfe, mescit, çocuk oyun alanları, spor faaliyetlerin gerçekleşeceği alanları gezdiler, ilgililerden bilgi aldılar. Başkan Tekin, yapımına geçen yıl başlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki sosyal yaşam alanlarındaki inşaat çalışmalarının 2020 yılında biteceğini ve yaklaşık 9 milyon liraya mal olacağını belirtti. Başkan Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel ilçemiz Pazaryeri'mizin her bir köşesi cennet gibi. Nereye baksak eşsiz doğal güzellikleri ile ünlü ilçemizin doğa turizminde adını duyuran yılda yaklaşık 50 bin misafir ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı'mızda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüz Nezir Ayhan'ın gayretleriyle ve Orman Bakanlığı Müsteşar yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Eldemir'in destekleri ile çalışma başlatıldı. İçinde kır lokantası, kır evleri, yürüme, bisiklet yolları, yabani hayvan gözetleme kulübeleri, su spor alanları, karavan kamp alanı, spor kamp alanı ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacak birçok projenin olduğu çalışmayı Kaymakamımız Oray Güven ile birlikte inceledik. Çalışmalar hızla devam ediyor ve inşallah 2020 yılında yatırım tamamlanmış olacak. Bu yatırım ilçemize gelmesinde emeği geçenlere Mustafa Eldemir'e ve ilçemize değer veren turizm projelerimizde ve her alanda destek veren valimiz Bilal Şentürk'e ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.



Başkan Tekin ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Şube Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan Küçükelmalı, tabiat parkı mesire alanında piknik yapan bir ailenin sofrasına misafir oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA