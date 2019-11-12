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KUDAKA 116. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 116. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında Erzincan'da yapıldı.

12.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:34KUDAKA 116. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 116. Yönetim Kurulu Toplantısı, Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında 'da yapıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleşen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu katıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in toplantı gündemine ilişkin konuşmasının ardından KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, aylık ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumunda; Ajans, iş ve işleyişine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN

Cüneyt Epcim, Erzincan, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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