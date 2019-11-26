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KUDAKA, 3 yıllık AR-GE raporlarını açıkladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve uygulanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

26.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:51KUDAKA, 3 yıllık AR-GE raporlarını açıkladı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve uygulanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelen Demirdöğen, 3 yıllık araştırma planlama stratejisi geliştirme raporlarını açıkladı.

, ve Bayburt illerini kapsayan TRA1 Düzey 2 Bölgesinde, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla faaliyetlerde bulunan KUDAKA, 2017 - 2019 yılları arasında yapmış oldukları 3 yıllık çalışmaları değerlendirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Ulusal Kalkınma Planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, kalkınmada sürdürebilirliği sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla bilgi notları alan, araştırmalar yapan ve analiz raporları hazırlayan KUDAKA'nın, Bakanlığa 130'un üzerinde yatırım projesi sunduğu belirtti.

'Araştırma - Planlama ve Strateji Geliştirme faaliyetleri', 'Tanıtım, İş birliği ve koordinasyon faaliyetleri', 'Erzurum, Erzincan ve Bayburt yatırım destek faaliyetleri', 'Cazibe merkezlerini destekleme programı Erzurum uygulaması' ve 'Mali - Teknik destek programları' başlıklarında anlatılan yatırım katkı projelerini anlatan Demirdöğen, Turizm açısından, yatırım yapmak isteyen kişilerle projelerini paylaşacaklarını söyledi.

Demirdöğen, Bölgenin ileriye dönük bir kış turizmi kapasitesi olduğuna vurgu yaparak, dağ otellerinin sayısının arttırılmasının kesinlikle önemli olduğunu kaydetti. Demirdöğen, "Erzurum'un 'Erzurum pahalı' algısından kurtulması için, belirli dönemlerde oluşan ve turizm tehlikesi olarak nitelenen yoğun dönemlerde, dağ otellerinin fiyatlarının artması, yerli ve yabancı turistlerin gelmesi açısından sıkıntı oluşturuyor. Fiyatların daha uygun yerlere çekilmesi için bölgenin ileriye dönük kış potansiyelini göz önünde bulundurarak fizibilite raporları hazırlıyoruz" dedi.

Proje hazırlama konusunda 15 uzman, 4 destek personeli ve 10 sürekli işçi ile faaliyetlerine devam eden KUDAKA'nın proje yazma açısından il ve ilçelerde eğitim verdikleri de belirtildi. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, Ekonomi

Kaynak: İHA

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