Kudaka'da Devir Teslim Töreni Yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 105. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş 'in başkanlığında Erzurum 'da gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca devir teslim töreni yapıldı Palandöken Sway Otelde yapılan toplantıya; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan , Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzurum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik , Bayburt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan , Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Okay Memiş, daha önce Gümüşhane 'de görev yaptığını bu nedenle bölgeyi iyi tanıdığını söyledi.Vali Okay Memiş toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:'Kalkınma ajansları bulundukları bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle küçük ölçekli il ve ilçelerde görevli ajans uzmanlarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanmanın bölge gelişimine önemli katkısı olduğuna inanıyorum. İnşallah bu ve bundan sonraki toplantılarda konuşacağımız konular bu üç ilimizin kalkınmasında, büyümesinde ve gelişmesinde etkili olacaktır' dedi.Vali Okay Memiş'in ardından söz alan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı.Toplantıda bilgilendirme sunumunun ardından devir teslim töreni yapıldı. Ajansın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Erzurum Valisi Okay Memiş, görevi Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'a devretti. 2019 yılı Kasım ayına kadar yönetim kuruluna başkanlık yapacak olan Vali Pehlivan, yapmış olduğu hizmetler anısına Vali Memiş'e plaket verdi. - ERZURUM