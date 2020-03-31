KUDAKA'dan 6 milyon TL devlet desteği

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı" kapsamında; virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ekonomiye negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamalara 6 Milyon TL destek sağlanacak.Programın içeriğine yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 31 Mart 2020 tarihi itibari ile Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programını ilan etmiştir. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgiye, Başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.kudaka.org.tr ve https://kagm.sanayi.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 6 milyon TL'dir. Program kapsamında Kovid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için hazırlanan programın üç önceliği aşağıda sıralanmıştır:Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasıÖncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarıÖncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesiKovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri aşağıdaki şekilde iki kategoriye ayrılmaktadır:Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar : (Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Belediyeler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, ESKİ, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, akülteler, Enstitüler, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri ve Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri)Kar Amacı Güden İşletmeler: Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için: Asgari Destek Oranı; yüzde 20, Azami Destek Oranı; yüzde 100, Asgari Tutar; 50 bin TL, Azami Tutar; 500 bin TL. Kar Amacı Güden Kuruluşlar (İşletmeler) için ise, Asgari Destek Oranı; yüzde 20, Azami Destek Oranı; yüzde 75, Asgari Tutar; 50 bin TL, Azami Tutar ise 500 bin TL.Potansiyel Başvuru Sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak doldurmaları gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.Programın son başvuru tarihi 30/04/2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilir ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınır. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Ajans başvuru döneminde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulur. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ve kişisel teması en aza indirmek amacıyla program ile ilgili bilgilendirmeler video konferans yöntemi, e-posta ve telefon ile yapılacaktır. 3 Nisan Cuma günü saat: 14.00'da "Zoom Video Konferans ve Web Konferans Servisi" kullanılarak web konferans yöntemi ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeye katılacak olan kişilerin konferansa katılım için Ajansa isim, soyisim, kurum adı ve cep telefonu bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekmektedir. Konferans katılımınız Ajansımız tarafından size gönderilen e-posta ile teyit edilecektir. Konferans katılımı teyit edilenler "zoom" platformunu da kayıt yaptırdıktan sonra, 3 Nisan Cuma günü saat: 14.00'da gerekli donanıma sahip ve internet bağlantısı olan bilgisayarları vasıtası ile konferansa katılabilecektir. Konferans katılım sayısı sınırlıdır. Talebin fazla olması durumunda bir sonraki konferans tarihi ve saati Ajans web sitesinden duyurulacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA