KUDAKA'nın turizm tanıtım faliyetleri

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Doğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu turizm değerlerini tanıtmaya devam ediyor.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, bölgenin önemli bir turizm destinasyon alanı olduğu, bu imkandan yararlanmak için mali ve teknik destek programları düzenlendiği belirtildi.

Turizm potansiyeline yönelik ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tur operatörleriyle tanıtım organizasyonları düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kentin yüksek irtifada olması nedeniyle sporcu kampları ile turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılması amacıyla tasarlanan organizasyonlarda Almanya, İsveç, Avustralya, Yunanistan, Slovenya, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde yüzme milli takım antrenörleri Erzurum'daki tesisleri gezdi. Olimpik yüzme havuzu ve sporcu performans ölçüm merkezinde inceleme yapan heyet, daha sonra Erzurum Valisi Okay Memiş ile bir araya geldi."

Kaynak: AA