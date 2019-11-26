TRABZON'un Tonya ilçesinde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan Kudavas Şelalesi'nin, turizme kazandırılması isteniyor. Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği Başkanı Davut Öztürk, "Şelaleye ulaşmak için çok sağlıklı bir yol yok. Doğa korunarak şelaleye taş patika bir yolun yapılması turimze ciddi katkı sunacaktır" dedi.

İlçede Yakçukur ve Sayraç mahallelerini birbirinden ayıran dere üzerindeki Kudavas Şelalesi, eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor. Mahallelerden yaklaşık 20 dakika yürüyüşle ulaşılabilen şelale; doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi imkanlar da sunuyor. Şelale kadar çevresinde yer alan orman ve bitki örtüsü de özellikle sonbaharda doğaseverler ile ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Yöre sakinleri, Kudavas Şelalesi'nin, çevresine ahşap yürüyüş yolu yapılan Canikdere Şelalesi gibi turizme kazandırılmasını istiyor.

'KEŞFEDİLMEDİĞİ İÇİN DOĞALLIĞINI KORUYOR'

Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği Başkanı Davut Öztürk, şelalenin turizme kazandırılmasıyla bölge ekonomisine katkı sunulabileceğini belirterek, "Kudavas Şelalesi bölgede çok fazla bilinen bir şelale değil. Henüz keşfedilmediği için doğallığını koruyor. İsteğimiz bu şelaleyi gün yüzüne çıkartıp, turizme kazandırmalarıdır. Şelaleye ulaşmak için çok sağlıklı bir yol yok. Doğa korunarak şelaleye taş patika bir yolun yapılması turimze ciddi katkı sunacaktır" dedi.