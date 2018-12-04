Kuddusi Müftüoğlu: Maç Tekrarı İçin Hakemin Raporunda Hatayı Yazması Gerekli

Müftüoğlu'nun sözleri şöyle;

- Diagnenin penaltı atışı sırasında her iki takımdan oyuncular ceza alanına atıştan önce girmiştir. Hakem sadece kasımpaşalı oyuncuya odaklandığı için pozisyonu yanlış yorumlamıştır. VAR protokolünde ceza sahası ihlali yapan bir hücüm oyuncusu gol atarsa veya atılan bir gole doğrudan dahil olursa bir inceleme başlatabilir.

- Hakem saha içinde ekrandan incelediği anda aceleci davranarak yanlış yapmıştır ve kural hatası olmuştur. Ancak maç tekrarı için hakemin raporunda hatasını yazması gereklidir.

- Yıllar önce Beşiktaş- Gençlerbirliği maçında raporumda belirtmiştim. Maç tekrar edilmişti. Fakat sezon başından beri VAR, penaltı ihlallerinde devreye girmedi.