Kuddusi Müftüoğlu: Maç Tekrarı İçin Hakemin Raporunda Hatayı Yazması Gerekli

Eski MHK Başkanı ve Pazar Akşamı Futbol
yorumcusu Kuddusi Müftüoğlu
, Fenerbahçe- Kasımpaşa
maçında çok tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili Skorer özel açıklamalar yaptı.
Müftüoğlu'nun sözleri şöyle;
Futbol,Merkez Hakem Kurulu,Kuddusi Müftüoğlu
- Diagnenin penaltı atışı sırasında her iki takımdan oyuncular ceza alanına atıştan önce girmiştir. Hakem sadece kasımpaşalı oyuncuya odaklandığı için pozisyonu yanlış yorumlamıştır. VAR protokolünde ceza sahası ihlali yapan bir hücüm oyuncusu gol atarsa veya atılan bir gole doğrudan dahil olursa bir inceleme başlatabilir.
- Hakem saha içinde ekrandan incelediği anda aceleci davranarak yanlış yapmıştır ve kural hatası olmuştur. Ancak maç tekrarı için hakemin raporunda hatasını yazması gereklidir.
- Yıllar önce Beşiktaş- Gençlerbirliği
maçında raporumda belirtmiştim. Maç tekrar edilmişti. Fakat sezon başından beri VAR, penaltı ihlallerinde devreye girmedi.
- Alanyaspor- Yeni Malatyaspor
ve Bursaspor- Başakşehir
maçlarında bariz ihlallere inceleme önerisi vermedi. MHK hakemlere bu konuda bir talimat vermemiş olabilir ancak protokol açık ve nettir. Kasımpaşa itiraz ederse hakem raporu önemlidir..
04 Aralık 2018 Salı 14:04