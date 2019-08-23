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Kudlow: Piyasalar "çok sayıda" faiz indirimi bekliyor

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, para ve tahvil piyasalarının "çok sayıda" faiz indirimi beklediklerine dikkat çekti.

23.08.2019 08:03 Kudlow: Piyasalar
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, para ve tahvil piyasalarının "çok sayıda" faiz indirimi beklediklerine dikkat çekti.
Fox Business Network'te soruları yanıtlayan Kudlow, piyasalarda "gelir vergisi indirimi" söylentilerinin de dolaştığına dikket çekerek, faiz ve vergi indirimlerinin ABD'e uzun vadeli ekonomik büyümenin önünü açacağını vurguladı.
Kudlow, gelir vergisi indirimi önlemlerinin, ekonomideki kısa vadeli zayıflamanın üstesinden gelmek için gündeme alınmadığını da vurguladı, ancak, gelir vergisi indiriminin 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesi için planlandığını söyledi.
Kudlow ayrıca, ABD ve Çin ticaret temsilcilerinin Çarşamba günü verimli görüşmeler yaptıklarını ve planlandığı gibi bir Çin delegasyonunun Eylül'de ABD'ye gideceğini ekledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

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