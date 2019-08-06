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Kudlow: Trump ABD ekonomisini yeniden inşa ediyor

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir "dönüştürücü" olduğunu ve "ABD ekonomisini yeniden inşa ettiğini" söyledi.

06.08.2019 17:42 Kudlow: Trump ABD ekonomisini yeniden inşa ediyor
– Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald  Trump'ın bir "dönüştürücü" olduğunu ve "ABD ekonomisini yeniden inşa ettiğini" söyledi.
Kudlow, ABDli müzakerecilerin görüşmelere açık olduğunu, Çin tarafından da bir adım atılması gerktiğini söyledi; ancak, görüşmelerde ABD'nin kendi çıkarlarını koruyacağını da ekledi.
ABD'nin G20 ve Dünya ticaret Örgütü tarafından belirlenen kuralların çiğnenmesi halinde "harekete gçeceklerini" belirten Kudlow, ek gümrük vergileri ile ilgili olarak, "Yapmamız gerekeni yaptık" dedi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

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