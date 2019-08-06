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Kudlow: Trump Çin ile görüşmeleri sürdürmek istiyor

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapılan görüşmelerin sürmesini ve iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasını istediğini söyledi.

06.08.2019 16:37 Kudlow: Trump Çin ile görüşmeleri sürdürmek istiyor
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapılan görüşmelerin sürmesini ve iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasını istediğini söyledi.
Kudlow CNBC'ye verdiği röportajda ayrıca, Washington yönetiminin Eylül ayında görüşmelere devam edilmesi için Çinli yetkililerin Washington ziyaretini beklediğini belirtti.
Kudlow, Trump'ın özellikle Çin'in söz verdiği üzere ABD'den tarım ürünleri almamasıyla duyurduğu 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin adından görülen gelişmelerden "memnun olmadığını" vurgularken, "işlerin iyi gitmesiyle durumun değişebileceğini" söyledi.
Kudlow, söz konusu ek gümrük vergileri yükünün tamamen Çin'in üzerinde olduğunu belirterek, ABD'nin aksine çoğu şirketin Çin'i terk ettiğini hatırlattı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi

Kaynak: DHA

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