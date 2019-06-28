Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar

Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Rus futbolcu Kudrayshov, Sport Express'e geçtiğimiz sezonla ilgili geniş bir röportaj verdi ve son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Clichy'nin açıklamaları:

"En az 10 maç oynarsam sözleşmemi uzatma seçeneğim vardı. Ben 8 maç oynadım. Sezon sonu yönetimle konuştum. Clichy benim pozisyonumda oynuyordu. Güçlü bir futbolcu ve onunla rekabet etmek zor. Bunu anladım. Forma giyemeyeceğim için ayrıldım. Kimse bana oynama garantisi vermeyecekti çünkü. Rus Milli takımındaki yerimi kaybetme tehlikem vardı.

"ERDOĞAN HİÇ SOYUNMA ODASINA İNMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına geldiği yönündeki haberler doğru değil. Bu hiç olmadı. Kulübün 8 hissedarı vardı. Sadece bir kişiyle iletişim kuruyorduk. Diğerleri maçlara geldi ama soyunma odasına hiç inmedi.

"TAKIMIMIZ MAKİNE GİBİYDİ"

Takımımız makine gibiydi. Beşiktaş maçının ilk yarısından sonra sakine makine kapatıldı ve tekrar açılmadı. Ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen küçük hatalar, detaylar belirledi. Kulüp başkanı her şeyi doğru yaptı. Hakem kararları ve basının yardımıyla pompalanan bir Galatasaray vardı. Çok fazla faktör vardı. Eğer ne olduğunu bilseydik emin olun avantajımızı korur ve şampiyon olurduk.

"TERİM SÜREKLİ HAKEMLERLE KONUŞUYOR VE BU ÇOK ÇİRKİN GÖRÜNÜYOR"

Galatasaray'ın hakemler üzerinde etkisi var. Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyor ve Başakşehir'in stadının adı da Fatih Terim. Terim, basında birçok kez konuştu. Başakşehir'in siyasi anlamda destek aldığını söyledi. Ülke liderlerinden hiçbir şekilde yardım gelmedi. Terim çok etkili bir insan. Sahada sürekli hakemlerle konuşuyor, onlarla diyalog haline giriyor. Galatasaray-Başakşehir maçında da bunu gördüm ve çok çirkin görünüyor."

(Futbol Arena)